شكرا لقرائتكم روني يهدف لإعادة ديربي كاونتي إلى الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وين روني إنه محبط لعدم التمكن من المشاركة مع ديربي كاونتي حتى الآن قبل أن يستهل مهمته كلاعب ومدرب في نفس الوقت مع الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم في الشهر المقبل.

ووقع روني (34 عاما) هداف مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا التاريخي على عقد مع ديربي لمدة 18 شهرا حيث سيلعب مع الفريق الأول بجانب خوض تجربته الأولى بالتدريب. وأكد روني، الذي لعب مباراته الأخيرة مع دي.سي يونايتد في الدوري الأمريكي في أكتوبر تشرين ، أنه متحمس للعودة للمنافسات في بلاده.

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وأبلغ مؤتمرا صحافيا: من المحبط عدم اللعب حتى الآن لكنني متشوق للبداية في يناير، الأسابيع الماضية كانت جيدة وتعرفت على الجهاز واللاعبين من أجل الاستعداد للمباريات القادمة. أشعر بالاستقرار وأنا مستعد لبدء المشوار.

وأخفق ديربي في التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد ويحتل حاليا المركز 16 بعد 21 مباراة في الموسم الجاري ويبتعد بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لملحق الصعود.

وقال روني: إنها مسابقة صعبة. لسنا بعيدين جدا عن مراكز ملحق الصعود لذا يجب أن نتحلى بالثبات وأن نحقق سلاسل نتائج ايجابية واذا حققنا ذلك سنصعد في جدول الترتيب، التحدي أمامنا هو الصعود للدوري الممتاز.