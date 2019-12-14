إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الاهلى وحرس الحدود غدا فى الجولة الثامنة للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقرت لجنة الحكام الرئيسية على تعيين الدولى إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الاهلى وحرس الحدود فى الأسبوع الثامن للدورى والمقرر اقامتها مساء غدا الاحد باستاد القاهرة . وتعد مباراة الأهلى وحرس الحدود هى الأولى لإبراهيم نور الدين مع الاهلى هذا الموسم ، والرابعة فى أجمالية مبارياته فى الموسم الحالى الذى يقدمه فيه إبراهيم نور الدين مستوى عالى وتميز جعله يحصد لقب أفضل حكم فى تقييم لجنة الحكام خلال جولتين ، كما ظهر بمستوى رائع فى المباريات الأفريقية التى ادارها وأخرها مباراة ادجوبى بطل بنين مع نظيره موتيما بيمبى بطل الكونغو فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية . الأهلى يحتل المركز الثانى برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ، بينما حرس الحدود فى المركز السابع برصيد 10 نقاط .

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