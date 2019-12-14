شكرا لقرائتكم خبر عن الركلات الثابتة عنوان المران الختامي للاسماعيلي قبل مواجهة نادي مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
المران بدأ بالجرى حول الملعب ثم تم تنظيم تدريبات على الاستحواذ أعقبها تدريبات بدنية من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.
وخصص الجهاز الفنى تدريبات على الضربات الثابتة باعتبارها احد الحلول الهجومية فى هز شباك المنافسين.
وغادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى القاهرة تحضيرا للمبيت هناك باحد الفنادق ، استعدادا لمواجهة نادى مصر غدٍ الأحد فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى المحلى.
وكان الجهاز الفنى للفريق قد أعلن قائمة لاعبيه للمباراة والتى شهدت عودة محمد حمدى زكى بعد غياب طويل
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