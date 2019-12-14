انفو جراف.. عبد الله السعيد هداف الدورى بنسبة تهديف 83%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 7 جولات من عمر الدورى المصرى لهذا الموسم 2019 -2020 ، ويتربع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز على قائمة هدافى المسابقة برصيد 5 أهداف حتى الأن بنسبة تهديف بلغت 83%. Advertisements ويأتى خلف عبد الله السعيد فى المركز الثانى حسام حسن لاعب سموحة بنفس الرصيد وبنسبة تهديف وصلت إلى 71%.

هدافو الدورى ويحل وليد سليمان لاعب الأهلى فى المركز الثالث برصيد 4 أهداف ونسبة تهديف 80%، وأوميد أوكرى فى المركز الرابع بنفس الرصيد بنسبة تهديف 67 %، وفى المركز الخامس رمضان صبحى لاعب الأهلى بـ4 أهداف أيضا ونسبة تهديف 57%.

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