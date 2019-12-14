شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ياسر إبراهيم في العضلة الضامة.. واللاعب يغادر المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر ياسر ابراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق حاليا بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة. وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق والذي فضل عدم استكماله للمران حتى لا تتفاقم الإصابة. Advertisements ويستعد الاهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء الأحد بستاد القاهرة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز. وكان فايلر استبعد حسام عاشور قائد الفريق من مواجهة حرس الحدود، وتدرب اللاعب في الجيم منفردا ثم غادر مقر النادي قبل انطلاق مران الفريق، وكان فايلر قد استبعد كلا من علي معلول وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي من مواجهة الحدود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ياسر إبراهيم في العضلة الضامة.. واللاعب يغادر المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.