شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد حسام عاشور من مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، حسام عاشور قائد الفريق من مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غداً الأحد على ملعب استاد القاهرة، في المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وتدرب حسام عاشور في الجيم منفردا ثم غادر مقر النادي قبل انطلاق مران الفريق، وكان فايلر قد استبعد كلا من علي معلول وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي من مواجهة الحدود.

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وقام الجهاز الفنى لفريق الأهلى بالاجتماع مع اللاعبين وعمل محاضرة فيديو لكشف نقاط الضعف والقوة لدى فريق حرس الحدود، قبل المباراة التى تجمعهم مساء الغد.