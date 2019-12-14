شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو النادي الأهلي بتركيب ساعة رقمية في ملعب التتش بالجزيرة والذي يشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وجاء تركيب الساعه الرقمية بطلب من رينيه فايلر المدير الفني للفريق . ويختتم الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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