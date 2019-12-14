شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري من بوروسيا دورتموند أمام ماينز في البوندسليجا والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 يحل بورسيا دورتموند ضيفا ثقيلا علي ماينز بعد قليل في الساعة الخامسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة في الجولة ال١٥ ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"

وأعلن فريق بورسيا دورتموند عن تشكيل اللقاء وهو كالتالي : حراسة المرمي : بوركي خط الدفاع : أكانجي-هوميلز-زاجادو خط الوسط : سكولز-براندت-فيجل-حكيمي Advertisements خط الهجوم : سانشو-رويس-هازارد ويدخل ماينز المباراة بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : زينتير خط الدفاع : فرنانديز-چاست-نياخات خط الوسط : مالونج-باكو-أوزتونالي-مارتين-بويتويس خط الهجوم : كايسون-شالاي

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