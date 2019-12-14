شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لبايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في البوندسليجا والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 يلتقي فريق بايرن ميونيخ أمام نادي فيردر بريمن في الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني الممتاز.

حيث أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي: حراسة المرمى: مانويل نوير. Advertisements خط الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، دايفيس. خط الوسط: غوريتسكا، كيميتش، ألكانتارا، كوتينيو. خط الهجوم: جنابري، ليفاندوفسكي. ويحتل بايرن ميزنخ المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فيردر بريمن في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

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