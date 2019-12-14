شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة بالقوة الضاربة أمام ريال سوسيداد في الليجا والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 يحل فريق برشلونة، ضيفاً ثقيلا على نظيرة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب أنويتا.

ويدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا. خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دي يونج. Advertisements خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان. بينما يدخل ريال سوسيداد اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ريميرو. خط الدفاع: زالدو، لورينتي، غيفارا، مونريال. خط الوسط: زوبيلديا، بورتو، أوديجارد، مورينو، أويارزابال. خط الهجوم: إيساك. ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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