شكرا لقرائتكم خبر عن "صلاح" يقود ليفربول لضرب واتفورد بهدفين في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا مستحقا بنتيجة هدفين نظيفين على نظيره واتفورد ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من البريميرليج، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود".

وأحرز ليفربول في المباراة عبر نجمه المصري " محمد صلاح " خلال الدقيقة ٣٨ و٩٠ ليستمر الريدز بقيادة كلوب في قطار الانتصارات. بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده للنقطة ٥٢ بصدارة الدوري الإنجليزي، فيما يبقى واتفورد بالمرتبة الأخيرة ٩ نقاط.

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