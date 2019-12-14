شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح عن هدفه الأول في واتفورد: حالفني الحظ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن هدفه الأول في مرمى واتفورد، اليوم السبت، موضحًا أن الحظ حالفه في تسجيله.
وقال «صلاح»، في حوار لقناة BT Sport: «أتمرن على قدمي اليمنى وحالفني الحظ في الهدف الأول، هو جاء من مرتدة وكانت تمريرة ساديو ماني جيدة».
وأضاف: «نحن سجلنا في الوقت المناسب، وكنا نواجه فريقًا قويًا، لا يستحق المركز الذي يحتله».
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