شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح عن هدفه الأول في واتفورد: حالفني الحظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن هدفه الأول في مرمى واتفورد، اليوم السبت، موضحًا أن الحظ حالفه في تسجيله.

وقال «صلاح»، في حوار لقناة BT Sport: «أتمرن على قدمي اليمنى وحالفني الحظ في الهدف الأول، هو جاء من مرتدة وكانت تمريرة ساديو ماني جيدة».

وأضاف: «نحن سجلنا في الوقت المناسب، وكنا نواجه فريقًا قويًا، لا يستحق المركز الذي يحتله».