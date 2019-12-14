شكرا لقرائتكم خبر عن «إيمري» يرفض تدريب إيفرتون وناديين صينيين بعد إقالته من أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الإسباني أوناي إيمري تولي القيادة الفنية لنادي إيفرتون الإنجليزي وكذلك لم يقبل تدريب ناديين صينيين، عقب إقالته من أرسنال.

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وأكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن «إيمري» مطلوبًا في عدد من الأندية بعد رحيله عن الجانرز، فيما رفض فورًا فكرة تدريب إيفرتون خلفًا لماركو سيلفا، الذي أقيل قبل قرابة أسبوع.

ولا يزال «إيمري» في انتظار العرض المناسب للعودة للتدريب على أعلى المستويات، إذ رفض كذلك عرضين من أندية صينية، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ويملك المدرب الإسباني تاريخًا حافلًا مع إشبيلية بعدما قاده للفوز بالدوري الأوروبي ثلاثة مرات، كما نجح في الحصول على الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، ويعتقد أنه ينتظر عرضًا من ناد لديه فرص كبيرة للصعود على منصات التتويج.