شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي بكأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم السبت، فريقا الهلال السعودي بطل آسيا ونادي الترجي التونسي بطل أفريقيا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وسيتأهل الفريق الفائز من هذه المواجهة القوية إلى نصف النهائي لملاقاة فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وتنطلق المباراة فيالرابعة عصرا، وأعلنت شبكة قنوات beIN SPORTS أن المباراة سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD المفتوحة.