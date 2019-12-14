شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يتخلّص من «اللاعب القضية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن إدارة نادي أبها ستعقد اجتماعاً مع لاعب المواليد أحمد مصطفى، بحضور وكيل أعماله لفسخ عقد اللاعب بالتراضي واستغلال خانته لتسجيل لاعب مواليد بداية من الفترة الشتوية القادمة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن اللاعب طلب من إدارة أبها تسليمه حقوقه المالية كاملة إلى نهاية عقده، وهو الأمر الذي يعتبر نقطة الاختلاف ما بين إدارة النادي ووكيل أعماله، ومن المتوقع حلها في الاجتماع القادم.

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من جهتها، تحفظت إدارة نادي أبها على التعليق في الفترة الحالية، مؤكدة حرصها على مستقبل اللاعب سواء في حال بقائه مع الفريق أو بعد رحيله في الأيام القليلة القادمة.

وتؤكد مصادر "الخليج 365" أن اللاعب أحمد مصطفى بات خارج اهتمامات المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي الذي لن يعتمد عليه في تشكيلة الفريق حتى في حال بقائه مع فريق أبها لعدم الحاجة الفنية لخدمات اللاعب في ما تبقى من منافسات محلية قادمة.

يذكر أن اللاعب أحمد مصطفى تسبب في قضية أشغلت الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية بعد أن رفضت لجنتا الانضباط والاستئناف احتجاج نادي الاتحاد على آلية تسجيل اللاعب في خانة المواليد.