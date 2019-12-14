شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد كهربا من تدريبات الأهلي الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى اطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود ، استبعد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد من التدريبات الجماعية التى تقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة

ويواجه الأهلي حرس الحدود مساء غداً الاحد على ملعب ستاد القاهرة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

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وأكد مسئولو الأهلي أن كهربا سيحضر للنادى بعد انتهاء المران الجماعي، لخوض تدريب منفرد تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.