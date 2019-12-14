شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد حسام عاشور من مواجهة حرس الحدود فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر حسام عاشور قائد الفريق من مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غداً الاحد على ملعب ستاد القاهرة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وتدرب حسام عاشور في الجيم منفردا ثم غادر مقر النادي قبل انطلاق مران الفريق، وكان فايلر قد استبعد كلا من علي معلول وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي من مواجهة الحدود.

وقام الجهاز الفنى لفريق الاهلى بالاجتماع مع اللاعبين وعمل محاضرة فيديو لكشف نقاط الضعف و القوة لدى فريق حرس الحدود قبل المباراة التى تجمعهم مساء الغد .