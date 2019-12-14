شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد حسام عاشور من مواجهة حرس الحدود فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتدرب حسام عاشور في الجيم منفردا ثم غادر مقر النادي قبل انطلاق مران الفريق، وكان فايلر قد استبعد كلا من علي معلول وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي من مواجهة الحدود.
وقام الجهاز الفنى لفريق الاهلى بالاجتماع مع اللاعبين وعمل محاضرة فيديو لكشف نقاط الضعف و القوة لدى فريق حرس الحدود قبل المباراة التى تجمعهم مساء الغد .
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يستبعد حسام عاشور من مواجهة حرس الحدود فى الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.