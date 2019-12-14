شكرا لقرائتكم ساعة سويسرية فى ملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بطلب من رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الاهلى قام مسئولو النادي بتركيب ساعة رقمية في ملعب التتش بالجزيرة والذي يشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. ويختتم الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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