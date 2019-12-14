شكرا لقرائتكم ساعة سويسرية فى ملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويختتم الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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