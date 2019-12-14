تدريبات الزمالك .. ضحك ولعب وجد ومحاضرات

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جدة - عمرو شويل خاض فريق نادى الزمالك تدريباته الجماعية تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم السبت، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز ، حيث ظهرت علامات التفاؤل والحماس والجدية على لاعبى الفريق

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبا، تحدث فيها عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وطالب المدرب الفرنسى من اللاعبين التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز فى الجولة السابعة من بطولة الدورى، بثنائية نظيفة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين أهمية التركيز فى الفترة المقبلة ووجه لهم رسالة بعدم الانشغال بالانتقادات التى توجه لبعضهم خلال الفترة الأخيرة، جاءت الجلسة عقب انتظام الأساسيين فى مران الفريق الأبيض بعد منحه راحة بالأمس للاعبين الذين خاضوا لقاء بيراميدز.

وخضع لاعبو الزمالك عقب الجلسة لتدريبات بدنية قوية فى بداية مران الفريق اليوم، وقام مدرب الأحمال اليونانى أنطونيو بتنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.

ومنح الجهاز الفنى للزمالك راحة لأحمد سيد "زيزو" من مران اليوم بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الماضية، فى الجولة السابعة بالدورى الممتاز ويخضع زيزو لبرنامج تأهيلى للتعافى من إصابته.

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بينما انتظم محمود علاء مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى على الرغم من الإصابة بجرح فى الرأس الذى تعرض له فى مباراة بيراميدز واطمأن الجهاز الطبى على سلامة علاء قبل المشاركة فى المران وارتدى اللاعب لازقا طبيا حول الرأس لحماية الإصابة التي جاءت عبارة عن جرح قطعي في فوق الحاجب.

فيما خاض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، تدريبات خاصة بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم بجانب بعض التدريبات التأهيلية وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع حازم إمام وأشاد بأدائه خلال مباراة بيراميدز الماضية وطالبه باستمرار الأداء القوي في اللقاءات المقبلة.

وحصل الثنائى عبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من التدريبات، حيث يؤدى عبد الله جمعة برنامجا تأهيليا خاصا بسبب إصابته بكدمة فى لقاء أول أغسطس الأنجولى بجانب معاناة شيكابالا من نزلة برد حادة تستلزم منحه راحة سلبية.

وبذلك لن يلحق شيكابالا فى مواجهة طلائع الجيش، التى ستقام بعد غد الاثنين، فى الجولة الثامنة بالدورى ليستمر غيابه عن الأبيض بعد غيابه فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز فى الجولة السابعة بالدورى.

فيما ينتظر الجهاز الطبى للزمالك، نتيجة الأشعة التى خضع لها عبد الله جمعة عقب منحه راحة من المران لتحديد موقفه النهائى من لقاء طلائع الجيش بعد غيابه عن اللقاء الماضي أيضا أمام بيراميدز للإصابة.