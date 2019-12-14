شكرا لقرائتكم ضمك يحقق فوزه الثاني على حساب الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ضمك فوزه الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه يوم السبت على ضيفه الفيحاء بهدفين لهدف في المرحلة 11 من المسابقة.

وتقدم ضمك بعد 9 دقائق من بداية المباراة بعدما حول التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف المغربي محسن ياجور الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يقلص مخير الرشيدي النتيجة بتسجيله الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 54.

ورفع ضمك رصيده إلى 7 نقاط في المركز 15 فيما توقف رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.