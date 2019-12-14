ليفانتي ينتزع فوزاً صعباً من غرناطة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع ليفانتي فوزا صعبا من مضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف يوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ليفانتي بهدف سجله روبن روتشينا في الدقيقة 55 وتعادل داروين ماتشيز لغرناطة في الدقيقة 60، قبل أن يسجل إيني بردهي هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 89.
ورفع ليفانتي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز التاسع.
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