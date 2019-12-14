شكرا لقرائتكم ريفر بليت يهزم سينترال كوردوبا ويتوج بكأس الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق ريفر بليت بلقب كأس الأرجنتيني لكرة القدم عقب فوزه على سينترال كوردوبا 3 - صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت. وسجل أهداف ريفر بليت إغناسيو سكوكو في الدقيقة 30 وايغناسيو فرنانديز في الدقيقة 67 وجوليان ألفاريز في الدقيقة 71. وكان ريفر بليت صعد لهذا الدور بفوزه على استوديانتس دي كاسيروس 2 - صفر في الدور قبل النهائي، فيما فاز سينترال كوردوبا على لانوس 1 - صفر.

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