الشارقة مهدد بفقدان صدارة الدوري الإماراتي بعد 34 مرحلة









اسماء السيد - يبدو الشارقة مهددا بفقدان الصدارة التي تمسك بها 34 مرحلة على التوالي عندما يحل الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الاماراتي لكرة القدم، ضيفا على النصر الخامس والذي لم يخسر في المباريات الخمس الاخيرة.

ولم يتنازل الشارقة عن الصدارة على مدى 26 مرحلة في الموسم الماضي في طريقه لاحراز اللقب السادس في تاريخه، واستكملها بالتربع على القمة في المراحل الثماني الأولى هذا الموسم، لكن تعادله الأخير مع بني ياس صفر-صفر قد يفقده كل هذه المكتسبات.

وساهم التعادل الثاني هذا الموسم للشارقة المتصدر برصيد 20 نقطة، الى تقلص الفارق مع مطارده شباب الأهلي الى نقطة واحدة، لذلك فان اي تعثر له امام النصر قد يؤدي الى فقدانه المركز الأول.

ولن تكون قمة الاحد سهلة على الشارقة والتي وصفها مدربه عبد العزيز العنبري بالتحدي الأصعب هذا الموسم، والتي يزيدها صعوبة غياب مدافعه شاهين عبد الرحمن للإصابة، وصانع العابه البرازيلي ايغور كورنادو للايقاف.

وقال العنبري عشية المباراة "سنخوض التحدي الاصعب لنا في الدور الاول، كوننا سنواجه افضل فريق في الدوري حاليا في ظل طفرة النصر الاخيرة، والظروف التي نمر بها بافتقادنا لاعبين مؤثرين".

وعن تأثير غياب كورنادو لاول مرة عن تشكيلة الفريق منذ انضمامه الى صفوفه في تموز/يوليو 2019 قادما من باليرمو الإيطالي، قال العنبري "الكل يعرف انه افضل لاعب في الدوري، لذلك نحتاج لان يكون جميع اللاعبين بمستواهم عندما نواجه النصر".

وبعد ثلاث مباريات في بداية الموسم جمع فيها نقطة واحدة، لم يخسر النصر في اخر خمس مباريات (اربعة انتصارات وتعادل)، ليقفز الى المركز الخامس برصيد 14 نقطة ويصبح منافسا على اللقب، وسيصبح امرا اكثر جدية في حال تخطيه لحامل اللقب.

ويدين النصر بطفرته الى مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش الذي حل بديلا للبرازيلي كايو زاناردي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحقق معه الفريق المعروف باسم "العميد" نتائج لافتة في كل المسابقات، بعدما ساهم ايضا في تأهله الى نصف نهائي كأس الرابطة.

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واكد يورشيتش حماسه الشخصي لمواجهة الشارقة "لأن المباريات امام الفرق الكبيرة لها طابع خاص".

وتابع مدرب بني ياس السابق "في الموسم الماضي استطاع الشارقة الفوز بلقب الدوري، وهذا الموسم يظهر بنفس المستوى القوي وهذا من الصعب حدوثه في كرة القدم، لكننا نسعى الى تحقيق نتيجة ايجابية امامه".

وبعد ان يكون تعرف على نتيجة مباراة الشارقة وبني ياس، يستضيف شباب الأهلي الاثنين الوصل السادس (11 نقطة) في اعادة لمباراتهما في ربع نهائي كأس الرابطة والتي انتهت لصالح الأول 5-1.

ويتطلع العين الثالث (15 نقطة) الى تجاوز اثار تعادله المخيب امام النصر 2-2 في المرحلة الماضية، عندما يحل ضيفا الاحد على عجمان العاشر (8 نقاط).

ولم يستفد العين من تعثر الشارقة، بعدما تعادل مع النصر في مباراة شهدت تقدمه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 54، قبل ان يقلب مضيفه الطاولة عليه ويحرمه من تقليص الفارق مع الصدارة الى ثلاث نقاط.

لكن الكرواتي ايفان ليكو مدرب العين اكد ان فريقه لازال في قلب المنافسة رغم تعرضه لهزيمة وثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خاضها حتى الان.

وقال "من سوء الحظ اننا لم نتمكن من تقليص الفارق الى ثلاث نقاط في المرحلة الماضية، ولكن العين فعليا لازال منافسا قويا على اللقب".

ويلعب الاحد أيضا، الجزيرة مع الفجيرة، وبني ياس مع حتا، والظفرة مع الاتحاد كلباء، والاثنين الوحدة مع خورفكان.