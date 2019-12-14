تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره فالنسيا، بعد غد الأحد، ضمن منافسات للجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني، بالمباراة المقرر إقامتها على ملعب “الميستايا” ويسعى الملكي لمواصلة صراعه مع غريمه التقليدي برشلونة لصدارة الدوري.

من المتوقع أن يدخل المدير الفني للريال زين الدين زيدان، مباراة الأحد، بالتشكيل الذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: سيرجيو راموس، رافايل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو

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في خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

في خط الهجوم: جاريث بيل ، فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيما.

الجدير بالذكر أن الفريق الملكي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة المتصدر، فيما يأتي فالنسيا بالمركز الثامن برصيد 26 نقطة.