شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حالة "شيكابالا" بعد الإصابة بحصوات في الكلي والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المصدر ذاته أن الطبيب المعالج للاعب قام بمنحه أدوية قبل حسم قرار إجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة وقام اللاعب بارسال التقارير والفحوصات الطبية إلى الجهاز الطبي للزمالك في الأيام الماضية.
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