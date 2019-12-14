شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حالة "شيكابالا" بعد الإصابة بحصوات في الكلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك عن إمكانية خضوع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة لإزالة حصوات من الكلى بعدما خضع لفحوصات طبية في الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن حصوات الكلى تسببت في إصابة اللاعب بارتفاع درجة الحرارة، مما أبعده عن التدريبات في الأيام القليلة الماضية حيث أكد موقع الزمالك الرسمي إصابته بنزلة برد حادة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطبيب المعالج للاعب قام بمنحه أدوية قبل حسم قرار إجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة وقام اللاعب بارسال التقارير والفحوصات الطبية إلى الجهاز الطبي للزمالك في الأيام الماضية.