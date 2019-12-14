شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كهربا من مران الأهلى الجماعى.. ويتدرب منفردا بعد انتهائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد من التدريبات الجماعية التى تقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، فى اطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود.

وأكد مسئولو الأهلي أن كهربا سيحضر للنادى بعد انتهاء المران الجماعي، لخوض تدريب منفرد تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

ويواجه الأهلي حرس الحدود مساء غداً الاحد على ملعب ستاد القاهرة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.