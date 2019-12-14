شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كهربا من مران الأهلى الجماعى.. ويتدرب منفردا بعد انتهائه والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مسئولو الأهلي أن كهربا سيحضر للنادى بعد انتهاء المران الجماعي، لخوض تدريب منفرد تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.
ويواجه الأهلي حرس الحدود مساء غداً الاحد على ملعب ستاد القاهرة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد كهربا من مران الأهلى الجماعى.. ويتدرب منفردا بعد انتهائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.