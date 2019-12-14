شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يرد على انتقاله للزمالك للرد على صفقة كهربا بـ"إيموشن ضاحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الآونة الأخيرة أن الزمالك يبحث حاليا رد صفعة انتقال اللاعب محمود كهربا إلى صفوف النادى الأهلى، بالبحث عن صفقة قوية لضمها فى موسم الانتقالات المقبل.

شائعات عديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، أن الزمالك يفكر فى ضم اللاعب أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى، وقائد المنتخب الوطنى لكرة القدم، حتى ولو وصل راتبه إلى 20 مليون جنيه فى العام.



احمد فتحى

أحد الأشخاص على موقع تويتر نشر هذه الشائعات بنبرة استهزاء، ووجه حديثه لأحمد فتحى قائلا "رد إنت بقى"، لكن النجم أحمد فتحى اكتفى فى رده بـ"إيموشن ضاحك"، ساخرا من هذه الأخبار التى تشير إلى انتقاله للزمالك ردا على صفقة كهربا.

يذكر أن الأهلى أعلن أمس ضم اللاعب محمود كهربا قادما من نادى أفيس البرتغالى، والذى احترف به بعد رحيله عن نادى الزمالك.