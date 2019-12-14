شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل والحماس يسيطران على تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات التفاؤل والحماس والجدية على لاعبى الزمالك، خلال خوض التدريبات الجماعية تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم السبت، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات، تحدث فيها عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وطالب المدرب الفرنسى من اللاعبين التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز فى الجولة السابعة من بطولة الدورى، بثنائية نظيفة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين أهمية التركيز فى الفترة المقبلة ووجه لهم رسالة بعدم الانشغال بالانتقادات التى توجه لبعضهم خلال الفترة الأخيرة، جاءت الجلسة عقب انتظام الأساسيين فى مران الفريق الأبيض بعد منحه راحة بالأمس للاعبين الذين خاضوا لقاء بيراميدز.

وخضع لاعبو الزمالك عقب الجلسة لتدريبات بدنية قوية فى بداية مران الفريق اليوم، وقام مدرب الأحمال اليونانى أنطونيو بتنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.