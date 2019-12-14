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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يستبعد معلول وجيرالدو ومحسن وصالح جمعة من مواجهة الحدود، الزمالك يكشف بحث "النقاز" عن عرض سعودى بعد انقطاعه عن التدريبات.

- الأهلى يستبعد معلول وجيرالدو ومحسن وصالح جمعة من مواجهة الحدود

قاد ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريبات قوية لمجموعة من لاعبى الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

- الزمالك يكشف بحث "النقاز" عن عرض سعودى بعد انقطاعه عن التدريبات

تواصل الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، مع أحد الوكلاء لاستقدام عرض من الدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير، بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية وتأكيداته عن قيامه بفسخ عقده مع النادى من طرف واحد، رغم عدم وصول أى خطاب لمسئولى الزمالك حتى الآن، يفيد بوجود قرارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بشأن فسخ اللاعب لعقده مع النادى الأبيض.

- الأهلى يرفض طلبات الإسماعيلى للاستغناء عن باهر المحمدى

فتح مسئولو النادى الأهلى من جديد ملف التعاقد مع باهر المحمدى نجم دفاع الإسماعيلى لتدعيم دفاع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، فى ظل تعذر اتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوى القادم، خاصة أن الأهلي لا يحق له سوى استبدال 2 لاعبين فقط وفقاً لقواعد لجنة المسابقات هذا الموسم، وبالفعل تعاقد الفريق مع محمود عبد المنعم كهربا كما أن النادي بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

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- كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك قبل المران بسبب الانتقادات

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية، اليوم، تحدث فيها عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الاثنين، فى الأسبوع الثامن بالدورى وطالب المدرب الفرنسى من اللاعبين التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز فى الجولة السابعة من بطولة الدورى، بثنائية نظيفة.

- اتحاد الكرة يدفع بالمحكمات فى مباريات الممتاز "ب"

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة منح الفرصة لبعض المحكمات للظهور فى دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، بعد ظهورهن بمستوى جيد فى مباريات دور الـ32 بكأس مصر.

- فايلر يضع برنامجا لتجهيز كهربا قبل انتظامه فى تدريبات الأهلى الجماعية

وضع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى برنامجا خاصا لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد قبل انتظامه فى تدريبات الفريق الجماعية.

- محمود متولى يشارك فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من الإصابة

شارك محمود متولى، لاعب الأهلى فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام والمُخصص للاعبين البعيدين عن قائمة مباراة حرس الحدود بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.