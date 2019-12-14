شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يحذر لاعبيه من انتفاضة الجونة بعد رحيل نيبوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبى فريقه من انتفاضة فريق الجونة، خلال المواجهة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث ديسابر مع لاعبيه محذرهم من انتفاضة لاعبى الجونة خاصة بعد رحيل المدير الفنى الصربى نيبوشا عقب الخسارة من إنبى بنتيجة 4 / 1 فى الجولة السابعة بالدورى، حيث قال ديسابر للاعبيه أن رحيل المدير الفنى الصربى وتولى رضا شحاتة المهمة سيجدد الطموح لدى الفريق الساحلى ويكونون أكثر حماس من أجل تحقيق نتيجة ايجابيه، كما طالبهم بتعويض الخسارة الماضية من الزمالك بنتيجة 2 /0.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط فقط.