نشرة أخبار سوبر كورة.. فايلر يراقب مهاجم أفريقى.. وراحة إجبارية لشيكابالا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لنادى الزمالك برئاسة باتريس كارتيرون الثنائي عبدالله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم حيث يؤدي عبد الله جمعة برنامج خاص تأهيلي بسبب إصابته بكدمة في لقاء أول أغسطس الأنجولي بجانب معاناة شيكابالا من نزلة برد حادة تستلزم منحه راحة سلبية.

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