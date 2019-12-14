شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل لـ تايم سبورت: تكريم الرئيس كان حلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مصطفى عسل بطل العالم لناشئى الاسكواش عن كواليس التكريم الرئاسى لأبطال مصر وحصولهم على وسام الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تكريمه الأخير الذى أقيم الأسبوع الماضي للأبطال المصريين في مختلف الألعاب الرياضية.

وقال عسل في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: التكريم من الرئيس كان حلم بالنسبة لى كان نفسى اتكرم من الرئيس منذ التتويج ببطولة العالم في 2018 لكن لم يحالفنى الحظ لمقابلة الرئيس، وفى هذه المرة كنت محظوظاً بمقابلته وتسلمت وسام الرياضة.

أضاف بطل العالم للناشئين متحدثاً عن أصعب لحظات البطولة: البطولة لم تكن سهلة فى ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين الماليزين بسبب تطورهم فى الاسكواش، كما أن البطولة كانت مقامة على أرضهم وحصلوا على دعم جماهيرى كبير.

كان مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي قد توج ببطولة العالم لناشئين الاسكواش التي أقيمت بماليزيا خلال الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي.