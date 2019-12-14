شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ومروان الشوربجى يؤازران محمد صلاح فى مدرجات الأنفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ثنائى عائلة الشوربجى محمد ومروان بطلا الاسكواش، على الحضور إلى مدرجات ملعب الأنفيلد لمتابعة مباراة ليفربول ضد واتفورد، حيث يشارك محمد صلاح نجم الفراعنة فى هذه المباراة.

ونشر محمد ومروان صوراً من ملعب الأنفيلد عبر حساباتهم الشخصية على موقع إنستجرام.

وجاء تشكيل ليفربول ضد واتفورد كالتالى.. أليسون في حراسة المرمى، ارنولد، فان دايك، جوميز، ميلنر، هندرسون، فينالدوم، شاكيري، محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني، فيما كانت المفاجأة في جلوس روبيرتسون على مقاعد البدلاء.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 46 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتى صاحب المركز الثانى، و14 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

ويبدو ليفربول مرشحاً فوق العادة لتعميق جراح واتفورد الذى خسر فى آخر 3 زيارات له لملعب "أنفيلد" وتعزيز سجله القياسى، والحفاظ على مشواره دون خسارة.



محمد الشوربجي