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محمد ومروان الشوربجى يؤازران محمد صلاح فى مدرجات الأنفيلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ثنائى عائلة الشوربجى محمد ومروان بطلا الاسكواش، على الحضور إلى مدرجات ملعب الأنفيلد لمتابعة مباراة ضد واتفورد، حيث يشارك محمد صلاح نجم الفراعنة فى هذه المباراة.

ونشر محمد ومروان صوراً من ملعب الأنفيلد عبر حساباتهم الشخصية على موقع إنستجرام.

وجاء تشكيل ليفربول ضد واتفورد كالتالى.. أليسون في حراسة المرمى، ارنولد، فان دايك، جوميز، ميلنر، هندرسون، فينالدوم، شاكيري، محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني، فيما كانت المفاجأة في جلوس روبيرتسون على مقاعد البدلاء.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 46 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتى صاحب المركز الثانى، و14 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

ويبدو ليفربول مرشحاً فوق العادة لتعميق جراح واتفورد الذى خسر فى آخر 3 زيارات له لملعب "أنفيلد" وتعزيز سجله القياسى، والحفاظ على مشواره دون خسارة.

محمد الشوربجي
محمد الشوربجي

 

مروان الشوربجي
مروان الشوربجي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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