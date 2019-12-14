شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قائمة مباراة الأهلى وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الاهلى لخوض مباراة قوية فى السابعة والنصف من مساء غدا الأحد، أمام حرس الحدود باستاد القاهرة فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

الأهلي يلعب غداً وهدفه الوحيد هو الفوز من أجل مواصلة الانتصارات التى جعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز فى 5 مباريات حصد منها 15 نقطة يحتل بهم المركز الثانى بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر، وإن كان للأهلى مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والمصرى بخلاف لقاء غدا أمام الحرس.

فايلر أعلن قائمة اللاعبين الذين ستخوض مباراة الغد، وفى التقرير التالى نلقى الضوء على هذه القائمة وغيرها:

س: من الأسماء التى تضمهم قائمة الأهلى لمباراة الحدود؟

حراسة المرمى : محمد الشناوى - شريف إكرامى - على لطفى

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - سعد سمير - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جونيور أجاي

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خط الهجوم : وليد أزارو - مروان محسن.

س: ماذا عن الغائبين فى الأهلى أمام الحدود؟

ج: قائمة الغائبين تضم كلاً من علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق وصلاح محسن ومحمد طارق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم.

س: لماذا تم استبعاد على معلول من قائمة المباراة رغم مشاركته فى التدريبات الماضية؟

ج: استبعاد معلول جاء حتى لا تتجدد إصابته حيث فضّل الجهاز الفني تجهيز الدولي التونسي بشكل أفضل للمباريات المقبلة لذا قرر عدم ضمن لقائمة مباراة الحرس رغم مشاركته في التدريبات الماضية.

س: هل اقترب أحد المصابين من العودة للمباريانت المقبلة؟

ج: محمود متولى بات أحد اللاعبين المُرشحين للعودة لتدريبات الفريق بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.