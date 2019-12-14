هدف العام .. صلاح يهدد أفضل هدف في تاريخ مهاجم برشلونة بلقطة فنية خيالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
سجل محمد صلاح هدفاً عالمياَ بـ "كعب" قدمه اليمني في مباراة فريقه ضد واتفورد في المباراة التي تقام في الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
صلاح قدم لمحة فنية رائعة وسجل الهدف الأول ولكنه عاد وقدم لقطة الموسم في الدقيقة 90 بهدف بـ "الكعب" مر من بين قدمي مدافع الضيوف.
ومن المنتظر أن ينافس الملك المصري الأوروجوائي لويس سواريز مهاجم برشلونة الذي سجله بكعبه هدفاً رائعاً في فوز البرسا على ضيفه مايوركا في المباراة التي اقيمت في السابع من الشهر الجاري وهو الهدف الذي وصفع سواريز بـ" الأفضل في مسيرته".
وللمباراة الثانية على التوالي وبعد هدف الرائع في شباك سالزبورج النمساوي سجل الملك المصري بيمينه مرة ثالثة بهدف هدفه الأول في واتفورد والذي جاء بقدمه اليمني أيضاً.
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