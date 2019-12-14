محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
سجل محمد صلاح هدفاً رائعاً بقدمه اليمني في مباراة فريقه ضد واتفورد في المباراة التي تقام في الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وللمباراة الثانية على التوالي وبعد هدف الرائع في شباك سالزبورج النمساوي سجل الملك المصري بيمينه مرة أخرى بطريقة رائعة متقدماً للريدز بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر هدف عالمي آخر بيمينه.. صلاح لا يتوقف عن الإبهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.