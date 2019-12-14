هدف عالمي آخر بيمينه.. صلاح لا يتوقف عن الإبهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

سجل محمد صلاح هدفاً رائعاً بقدمه اليمني في مباراة فريقه ضد واتفورد في المباراة التي تقام في الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللمباراة الثانية على التوالي وبعد هدف الرائع في شباك سالزبورج النمساوي سجل الملك المصري بيمينه مرة أخرى بطريقة رائعة متقدماً للريدز بهدف نظيف.