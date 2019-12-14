بالفيديو: ليفربول يوسع فارق الصدارة لـ 11 نقطة بثنائية صلاح في واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بثنائية نظيفة على نظيره واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تقدم في الدقيقة37 عن طريق لاعبه محمد صلاح لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف وفي بداية الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا لماني بداع التسلل قبل أن يختتم صلاح المباراة بهدف في الدقيقة 90 سجله بـ "كعبه"



ليفربول بهذا الفوز وسع فارق الصدارة بينه وبين ليستر سيتي الوصيف إلى 11 نقطة؛ حيث يتبقى للثعالب مباراة بالجولة الـ 17، بينما يتذيل وتفورد الترتيب برصيد 9 نقاط.

وإليكم ملخص المباراة

مرور 15 دقيقة من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي مستمرًا مع سيطرة ملحوظة للاعبي ليفربول.

الدقيقة 24: محمد صلاح يستلم الكرة يمين الملعب ويُسدد الكرة بطريقته المعتادة ولكن تمر بجانب القائم.

مرور 30 دقيقة ولازال التعادل السلبي مستمرًا.

في الدقيقة 37 انطلق محمد صلاح بالكرة قبل أن يراوغ مدافع واتفورد ثم يسكنها بيمينه الشباك متقدمًا لليفربول.

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مرور 45 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال النتيجة تقدم ليفربول بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 50: ساديو ماني يُسجل الهدف الثاني لليفربول برأسه قبل أن يتم إلغائه بداع التسلل.

مرور 10 دقائق وسط سيطرة متبادلة من الفريقين.

وصلنا للدقيقة 70 ولازال التقدم بهدف نظيف لليفربول بقدم محمد صلاح.

في الدقيقة 80 كاد فان ديك يُخطيء في إعادة الكرة لحارس مرماه ولكن خرجت لركينة نُفذت وتم إخراجها من قبل دفاع ليفربول.

الدقيقة 90 ماني أنطلق بالكرة على يمين الملعب قبل أن يمررها لأورويجي الذي لم يُسدد بصورة متقنة فعادت لصلاح الذي سجلها بـ "كعبه".

انتهاء المباراة