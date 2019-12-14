كلوب يكشف سبب التغييرات في تشكيل ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب اجراءه لـ3 تغييرات في تشكيل الريدز أمام واتفورد.

ويستضيف ليفربول نظيره واتفورد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى كلوب 3 تغييرات على تشكيل ليفربول، بإدخال كلاً من جو جوميز وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري بدلاً من ديان لوفرين، أندرو روبيرتسون ونابي كيتا.

Advertisements

وقال كلوب في تصريحات قبل المباراة نشرها الموقع الرسمي لليفربول: "عملية التدوير تكون أفضل عندما لايحتاجها اللاعب".

وأضاف عن سبب عدم مشاركة روبيرتسون: "لست متأكداً من روبو فهو كان بحالة جيدة لكن الامر يتعلق بالمنطقية وعليّ المحاولة على الأقل لتغيير بعض الأمور".

واختتم كلوب تصريحاته عن سبب مشاركة شاكيري وجو جوميز: "شاكيري دخل مكان كيتا الذي لعب أخر مباراتين بعد أن غاب لوقت طويل، لكنه أبلى بلاءاً جيداً وكان هذا السبب بهذا التغيير، جوميز أساسي أيضاً بالطبع".