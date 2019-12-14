ليفربول يعزز تقدمه بهدف يسجله محمد صلاح

عزز محمد صلاح تقدم ليفربول بالهدف الثاني، ف مواجهة واتفورد، التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزيالممتاز.
جاء الهدف بعد هجمة قادها ساديو ماني ليلعبها عرضية أرضية إلى ديفوك أوريجي الذي يسدد كرة ضعيفة تصل إلىمحمد صلاح، ليلعبها بالكعب بشكل إستعراضي في المرمى معلنًا عن ثاني الأهداف بالدقيقة 90.
وتوقف اللعب بعد الهدف ليقوم الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو بعد مطالبات بوجود تسلل على صلاح، قبل أن يقرر الحكم صحة الهدف.
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