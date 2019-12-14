تريزيجيه والمحمدي على مقاعد بدلاء إستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أستون فيلا عن تشكيل فريقة الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". وشهدت التشكيلة تواجد الثنائي المصري محمود تريزيجية وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء لإستون فيلا. مقاعد البدلاء لإستون فيلا. وجاء تشكيل استون فيلا كالتالي.. حراسة المرمى: هيتون Advertisements خط الدفاع: تارجيت - مينجز - جولبيرت - هاوس خط الوسط": ماكجين - ناكمبا - لانسبوري خط الهجوم: جريليش - ويلسي - الغازي

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