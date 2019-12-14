المنيا يعلن قائمة فريقة لمواجهة البنك الأهلي ويعسكر بالقاهرة

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، صباح اليوم إلى القاهرة، عقب تأديتهم المران الأخيرة، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات االجولة التاسعة ببطولة دوري القسم الثاني في مجموعة الصعيد. وأعلن طارق السيد المدير الفني عم قائمةالمنيا والتي تضم 19 لاعبا للمباراة وهم: محمد حسانين – عبدالكافي رجب ( حراس مرمى ) برسوم محروس - أحمد رضا – أحمد Advertisements رجب – أحمد كاستيلا رجب – أحمد كاستيلا أيمن ناصر – محمد شديد – محمد محسن – مصطفى شوبكشي – داوودا محمد آدم – سايكو – احمد عصام – كامل أحمد – عبد العزيز الشاعر – محمد سمارة – حسام حسن – شعبان عبدالحميد بينما يغيب عن المباراة 5 لاعبين للاصابة وهم :عباس مصطفى عقب اصابته في أسفل الظهر في المباراة قبل الماضية، ولاعب قلب الدفاع حازم مصطفى ، ولاعب خط الوسط بدوي عاشور لاصابتهما بالتهابات في الركبة ، وكذلك محمد ثروت لاصابته بشد فى الخلفية، وعمرو فيرون بشد فى السمانة، وعمرو عثمان بسبب الايقاف 3 انذارات، بينما يغيب اللاعبين "علي دياب" و"وائل علي" بقرار من المدير الفني لتغيبهم عن أحد التدريبات، مع استبعاد مصطفى كازلوف لأسباب فنية. أسفل الظهر في المباراة قبل الماضية، ولاعب قلب الدفاع حازم مصطفى ، ولاعب خط الوسط بدوي عاشور لاصابتهما بالتهابات في الركبة ، وكذلك محمد ثروت لاصابته بشد فى الخلفية، وعمرو فيرون بشد فى السمانة، وعمرو عثمان بسبب الايقاف 3 انذارات، بينما يغيب اللاعبين "علي دياب" و"وائل علي" بقرار من المدير الفني لتغيبهم عن أحد التدريبات، مع استبعاد مصطفى كازلوف لأسباب فنية. وقال السيد إن الغيابات تعد مؤثرة بشكل كبير، ولكن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال المباراة لتحقيق نتائج جيدة.

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