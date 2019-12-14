ليونيل ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة تشكيل فريقة الرسمي لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا". وشهد تشكيل برشلونة عودة جوردي ألبا بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المباريات في الفترة الماضية. من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المباريات في الفترة الماضية. وجاء تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد كالتالي.. حراسة المرمى : شتيجن خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، جيرارد بيكيه،كليمنت Advertisements لينجليت، جوردي ألبا لينجليت، جوردي ألبا خط الوسط : بسيرجيو وسكيتس، فرانكي دي يونج، إيفان راكيتيتش خط الهجوم : أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، لويس سواريز بينما شهدت دكة البدلاء كلًا من.. نيتو - أومتيتي - سيميدو - ألينا - بيريز - فيدال – فاتي ويحتل برشلونة صدارة الدوري االإسباني برصيد 34 نقطة.

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