موعد مباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية حينما يلتقي فريقي مونتيري المكسيكي والسد القطري، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

يدخل السد القطري باحثًا عن تحقيق الفوز ومواصلة مشوار البطولة التي يستضيفها، وذلك بعد الفوز الذي حققه على هينجينسبورت في إفتتاح مباريات

كأس العالم للأندية.

وستون المواجهة بين السد ومونتيري صعبة، خاصة مع إمكانيات وسرعات الفريق المكسيكي، بينما يسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق القطري إلى مواصلة مشواره المميز مع الفريق.

وسيتاهل الفائز من المباراة إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة

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موعد مباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري

ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا ، وهو ما يجعل كل فريق يبحث عن كتابة تاريخ له في البطولة.

تنطلق مباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري في السابعة والنصفمساء بتوقيت القاهرة،

الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناةbeIN Sports HD1 بتعليق يوسف سيف