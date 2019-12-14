مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع مهاجم نابولي

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي في إجراء إتصالات مع البلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولي الإيطالي، للإنضمام إلى الشياطين الحمر خلال الصيف المقبل. وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن مانشستر يونايتد بدأ مناقشة إنتقال ميرتينز لصفوفه، لتدعيم خط هجوم الشياطين الحمر. وأوضحت أن ميرتينز صاحب الـ Advertisements 32 عام يقدم مستوى مميز للغاية ولكنه سيغادر نابولي بنهاية الموسم، بعد نهاية عقده، بعد فشل تجديد تعاقده لمدة موسمين. 32 عام يقدم مستوى مميز للغاية ولكنه سيغادر نابولي بنهاية الموسم، بعد نهاية عقده، بعد فشل تجديد تعاقده لمدة موسمين. وأشارت إلى أن إنتر ميلان كذلك وضع النجم البلجيكي ضمن إهتماماته، وإن كان مانشستر يونايت د أكثر جدية لضم ميرتينز، وربما يدخل في صراع مع بوروسيا دورتموند لضم اللاعب. مانشستر يونايت د أكثر جدية لضم ميرتينز، وربما يدخل في صراع مع بوروسيا دورتموند لضم اللاعب. واختتمت الصحيفة أن اليونايتد أجرى بالفعل إتصالات مع وكيل ميرتينز، لمناقشة إنتقاله لصفوف الشياطين الحمر. ويسعى اليونايتد لدعم خط الهجوم، خاصة بعد رحيل روميلو لوكاكو إلى انتر ميلان الإيطالي، والفشل في التعاقد مع مهاجمين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

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