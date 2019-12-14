«كورة أونلاين» مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS بدون تقطيع NOW

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية اليوم السبت، أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وستقام المواجهة المرتقبة على ستاد "أنويتا".
برشلونة يدخل مباراة اليوم متربعًا على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد ويحاول اقتناص 3 نقاط جديدة لتأمين صدارة الليجا، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.
وتقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، وذلك اليوم السبت 14 – 12-
ومن المتوقع أن يبدأبرشلونة مباراته ضد ريال سوسيداد اليوم بتشكيل متوقع يتكون من :
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: سيرخي روبيرتو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جونيور فيربو
خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج
خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.
علي الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ
حراسة المرمى: أليكس روميرو
خط الدفاع: جوسيبا زالدوا – إيجور زوبلديا – دييجو يورينتي – ناتشو مونريال
خط الوسط: أندير جيفارا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجار
خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – ويليان جوسيه – بوراو.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد:
تذاع مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم السبت، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 بتعليق المعلق المصري علي محمد علي كما أعلنت العديد من القنوات المفتوحة عن اذاعة المواجهة المرتقبة عبر شاشتها وهي:
- Digi Sport 1 HD Romania
- beIN Sports HD 2 FR
- Digi Sport 2 HD Slovakia
- SuperSport HD 2 alb
- Ziggo Sport Select HD
- Match! TV
- CBC SPORT HD
- Canal + poland HD
- Movistar LaLiga HD
- Eleven Sports 1 HD portugal
- DAZN 1 HD
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