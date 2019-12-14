سي ان اس اس يهزم فاب ويحصد المركز الخامس ببطولة افريقيا لكرة السلة سيدات

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سي ان اس اس الكونغولي فوزًا هامًا على منافسه فاب الكاميروني ليتمكن من حصد المركز الخامس في البطولة الافريقية لأندية السلة "سيدات".

والتقى الفريقين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لتحديد المركزين الخامس

والسادس.وشهد الربع الأول من اللقاء بداية ضعيفة من قبل الفريقين والذي انتهى بتقدم سي ان اس اس على فاب بنتيجة ٦/٨.وفي الربع الثاني واصل فريق سي ان اس اس تفوقه ووسع الفارق ل٦ نقاط لينتهي الشوط الأول بنتيجة ١٨/٢٤.وعاد فريق فاب الى المباراة في الربع الثالث من اللقاء وتمكن من تحويل تأخره إلى تقدم على سي ان اس اس بنتيجة ٣٥/٣٤.قبل أن تقلب لاعبات الفريق الكونغولي الطاولة وتتمكن من العودة إلى اللقاء وتحقيق الفوز على فاب بنتيجة ٤٩/٥٤، وحصد المركز الخامس.