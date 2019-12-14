مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن رابط مباراة برشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم السبت الموافق 14-12-2019 | بث مباشر بدون توقف عبر الوفد، يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم السبت 14 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم السبت، ستلعب مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا

بتوقيت السعودية على ملعب انويتا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق علي محمد علي.

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد | تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

حراسة مرمى: تير شيتجين

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – أومتيتي – جونيور فيربو

خط الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – فرينكي دي يونجي

خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد، ترتيب الفريقين بالدوري الإسباني ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مياراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بينما يتواجد نادي ريال سوسيداد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة