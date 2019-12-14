رياضة | التشكيل الرسمي لتشيلسي لمواجهة بورنموث.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بورنموث بث مباشر live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لتشيلسي لمواجهة بورنموث.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بورنموث بث مباشر live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورنموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ايمرسون - ازبيلكوتا - زوما - روديجير.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - مونت - بوليسيتش - ويليان.

Advertisements

خط الهجوم : تامي ابراهام.

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث :-

وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق بورنموث في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويسعى البلوز للضغط على فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي سيحل ضيفا على فريق أرسنال على ملعب الإمارات من أجل خطف هذا المركز خلال تلك الجولة خاصة في ظل الفارق الضيق في النقاط، وذلك بعد تعثر تشيلسي في الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ديربي لندن من فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.