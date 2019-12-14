رياضة | ثلاثي الرعب يقود تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الرعب يقود تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشيل فريقه لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الحفاظ على صدارة الترتيب.

وشهد تشكيل برشلونة عودة جوردي ألبا بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.

تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد

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