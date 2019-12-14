رياضة | تشكيل الترجي الرسمي ضد الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية live plus

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أعلن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الترجي التونسي، اليوم السبت، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام الهلال، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للترجي أمام الهلال:-

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حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: إلياس شيتي، عبد القادر بدران، محمد علي اليعقوبي، سامح الدربالي.

خط الوسط: عبدالرؤوف بن غيث – فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو.

خط الهجوم: حمدو الهوني – إبراهيم واتارا – أنيس بدري.